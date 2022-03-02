Московские учителя обсудили с Захаровой подходы к проведению уроков по ситуации на Украине
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Онлайн-встреча учителей школ Москвы с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, организованная Департаментом образования и науки столицы, прошла 28 февраля и была посвящена подходам к проведению уроков, касающихся ситуации на Украине. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе департамента.
В пресс-службе уточнили, что на онлайн-встречу были приглашены учителя истории и обществознания, а Захарова ответила на все интересующие преподавателей вопросы.
— Ребята все чаще обращаются к учителям с многочисленными вопросами об истории отношений между нашими государствами и причинах сложившейся ситуации. На встрече обсуждали возможные подходы к проведению уроков, посвященных этой теме, — говорится в сообщении пресс-службы.
В департаменте подчеркнули, что проведение подобных мероприятий в настоящее время крайне важно, так как вопросами насчет ситуации на Украине задаются многие граждане, а получить на них ответы от первоисточника информации очень полезно и правильно.
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