Китай будет содействовать диалогу между Россией и Украиной

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Власти КНР планируют оказать содействие при диалоге между Россией и Украиной. Об этом в среду, 2 марта, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

— Мы продолжим играть конструктивную роль для снижения напряженности на Украине. Надеемся, что заинтересованные стороны (РФ и Украина - прим. «ВМ») будут поддерживать диалог и вести переговоры, — передает его слова ТАСС.

Накануне постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания СБ ООН заявил, что окончательным способом решения украинского кризиса являются переговоры между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Китай поддерживает проведение прямых диалогов и переговоров между Москвой и Киевом.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.