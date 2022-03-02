Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Китай будет содействовать диалогу между Россией и Украиной

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Китай будет содействовать диалогу между Россией и Украиной
Фото: Pixabay

Власти КНР планируют оказать содействие при диалоге между Россией и Украиной. Об этом в среду, 2 марта, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

— Мы продолжим играть конструктивную роль для снижения напряженности на Украине. Надеемся, что заинтересованные стороны (РФ и Украина - прим. «ВМ») будут поддерживать диалог и вести переговоры, — передает его слова ТАСС.

Накануне постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания СБ ООН заявил, что окончательным способом решения украинского кризиса являются переговоры между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Китай поддерживает проведение прямых диалогов и переговоров между Москвой и Киевом.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина международные отношения Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте