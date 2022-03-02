Рубль немного отыграл падение к евро и доллару, но затем вновь устремился вниз

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В начале торгов на Московской бирже рубль немного укрепился, но потом вновь продолжил падение. По данным на 10:46 за один доллар дают 105,12 рубля, евро можно приобрести за 116 рублей.

Накануне курс доллара вырос на 6,63 рубля. По окончании торгов на Мосбирже за доллар давали 101,23 рубля. Также на 6,49 рубля вырос курс евро — до 112,49 рубля. Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение к доллару и евро на шесть–семь процентов к закрытию предыдущей сессии.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, как считает она, столкнулись с нестандартной ситуацией.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил для «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.