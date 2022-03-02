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Ученые нашли в кишечнике человека природную защиту от онкологии

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые нашли в кишечнике человека природную защиту от онкологии
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Группа международных исследователей обнаружила в кишечнике человека природную защиту от онкологических заболеваний. По словам ученых, здоровый микробиом оказывает влияние на иммунитет человека.

Специалисты доказали, что наличие в кишечнике трех типов бактерий — Roseburia, Bifidobacterium pseudocatenulatum и Akkermansia muciniphila — увеличивают эффективность иммунного ответа при борьбе с раковыми клетками.

По словам специалистов на микробиом нижней части пищевода оказывают влияние режим питания, прием пробиотиков, конституция человека и иные факторы.

Понимание механизма работы микробиома для иммунной системы даст возможность медицинским специалистам лучше контролировать и корректировать лечение, передает «МИР 24».

До этого онкологи перечислили пять самых агрессивных видов рака. Так, пациенты с раком поджелудочной железы имеют самый низкий процент выживаемости среди всех больных онкологией. Болезнь долгое время не дает никаких симптомов, поэтому часто выявляется на поздней стадии.

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