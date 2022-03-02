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Флаг Украины и вывеску у входа сняли на территории посольства страны в Москве

Михаил Алимов

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Ситуация в Донбассе
Общество
Флаг Украины и вывеску у входа сняли на территории посольства страны в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Леонтьевский переулок 18 Карта всех событий

На территории украинского посольства в Москве спустили государственный флаг Украины. Также отсутствует вывеска у входа с указанием на диппредставительство страны.

Такой шаг мог быть предпринят еще 24 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Возле здания посольства дежурят полицейские, проверяют у прохожих документы. Скопления людей возле диппредставительства не наблюдается.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

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