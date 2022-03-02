Пять новых станций МЦД обеспечат энергоснабжением в 2022 году

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Специалисты обеспечат энергоснабжением пять новых станций МЦД в текущем году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, к электросетям планируется подключить такие остановочные пункты, как «Поклонная», «Кутузовская», «Ермакова Роща», «Тимирязевская» и «Окружная».

Общая мощность присоединения составит 3,2 мегаватта.

По словам Бирюкова, во всех работах задействованы современные специальные техники, особенно в тех местах, где наблюдается историческая застройка.

Присоединяемые мощности позволяют перевести подачу напряжения на резервную линию при технологических нарушениях.

Московские энергетики за 2021 год подключили к электросетям более 350 значимых объектов. Среди таких объектов школы, вузы, спортивные и культурные центры, больницы, поликлиники, жилые дома и так далее. Так, к электросети подключили 82 объекта транспортной инфраструктуры, 50 медицинских организаций, 18 учреждений культуры, 28 образовательных учреждений, 17 спортивных объектов и 13 общественных пространств.