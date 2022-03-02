Песков назвал успешный сценарий переговоров с Украиной

Фото: Администрация президента РФ

Успехом в российско-украинских переговорах станет выполнение сформулированных президентом РФ Владимиром Путиным условий. Об этом в среду, 2 марта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор, — передает его слова ТАСС.

Песков не стал называть новое место проведения переговоров, но сообщил, что главой отечественной делегации останется помощник президента Владимир Мединский.

До этого в СМИ сообщили, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной не отменили, но точных сроков его проведения пока нет. Он может состояться вечером в среду, 2 марта.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.