Детский омбудсмен в Татарстане Волынец прокомментировала отказ сети онкологов сотрудничать с Россией

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала отказ международной сети онкологов OncoAlert сотрудничать с российскими врачами в знак солидарности с Украиной.

Она отметила, что в любых обстоятельствах важно оставаться людьми и помогать друг другу. По ее словам, решение западной организации показало всему миру ее истинное отношение не только к России, но и к людям.

— Поддержка друг друга в таких важных вопросах (не только в области онкологии, но и вообще во всем, что связано с гуманитарным направлением), должна быть незыблемой. То, что происходит сейчас, не поддается никакой критике, особенно, когда речь идет о детях, — отметила она в комментарии Nation News.

Она призвала западных партнеров пересмотреть это решение. Омбудсмен добавила: когда речь идет об ограничениях, от которых страдают дети, сражающиеся со страшными болезнями, это переходит все границы.

Ранее сеть онкологов OncoAlert разорвала сотрудничество с российскими врачами в знак солидарности с Украиной. В заявлении организации сказано, что она находится «вне политики», однако сейчас не может оставаться в стороне.

До этого онколог Давыдов рассказал об опасности метастазов.