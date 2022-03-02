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Песков заявил, что российская делегация прибудет на переговоры с Украиной 2 марта

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Песков заявил, что российская делегация прибудет на переговоры с Украиной 2 марта
Фото: Администрация президента РФ

Делегация от России прибудет на переговоры с украинской стороной 2 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор, — передает его слова ТАСС.

Он также заявил, что успехом в российско-украинских переговорах станет выполнение сформулированных президентом РФ Владимиром Путиным условий.

До этого в СМИ сообщили, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной не отменили, но точных сроков его проведения пока нет. Он может состояться вечером в среду, 2 марта.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться вечером 2 марта. «Вечерняя Москва» спросила политолога Сергея Маркова, чего от них ждать.

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