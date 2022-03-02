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Лавров заявил, что третья мировая война стала бы ядерной

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров заявил, что третья мировая война стала бы ядерной
Фото: МИД РФ

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что третья мировая война, если она произойдет, будет иметь ядерный и разрушительный характер. Такое мнение он выразил в среду, 2 марта.

— Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной, — сказал глава МИД РФ, чьи слова приводит ТАСС.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, в свою очередь, полагает, что американцам не стоит опасаться возникновения ядерной войны. Об этом он заявил представителям средств массовой информации.

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 27 февраля, приказал Минобороны страны перевести сдерживающие военные силы в особый режим боевого дежурства. По его словам, страны Запада недружественно настроены в отношении России не только в вопросах экономики — они также допускают агрессивные высказывания в адрес российской стороны.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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