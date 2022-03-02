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ЦБ РФ: Доллар подорожал на 11,5 рубля

Михаил Алимов

Экономика
ЦБ РФ: Доллар подорожал на 11,5 рубля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Центробанк РФ предоставил официальные курсы валют на 3 марта. Согласно им, за один доллар придется отдать 103,25 рубля. Евро подорожал до 114,55 рубля.

Таким образом, за сутки курс доллара вырос на 11,5 рубля. Курс евро — на 11,6 рубля.

Накануне курс доллара вырос на 6,63 рубля. По окончании торгов на Мосбирже за доллар давали 101,23 рубля. Также на 6,49 рубля вырос курс евро — до 112,49 рубля. Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение к доллару и евро на шесть–семь процентов к закрытию предыдущей сессии.

8 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, как считает она, столкнулись с нестандартной ситуацией.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил для «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.

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