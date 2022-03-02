Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Атериксен» для лечения коронавируса
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Министерство здравоохранения Российской Федерации официально зарегистрировало препарат «Атериксен» для лечения коронавирусной инфекции.
Препарат можно будет использовать для лечения коронавируса, который в легкой форме протекает у взрослых граждан.
Лекарство будет представлено в виде таблеток. Его нужно будет применять внутрь и запивать водой.
Применять препарат можно будет с момента выявления первых симптомов COVID-19, передает РИА Новости.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».
Кроме того, 24 ноября в России была зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М». Она будет применяться для профилактики коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Два компонента вакцины вводятся с интервалом 21 день.