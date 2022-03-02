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ТЦ Москвы не фиксируют ни снижения, ни повышения посещаемости после изменений в экономике страны

Георгий Соланович

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ТЦ Москвы не фиксируют ни снижения, ни повышения посещаемости после изменений в экономике страны
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Московские торговые центры на фоне изменений в экономике страны не фиксируют ни снижения, ни повышения посещаемости. Об этом в среду, 2 марта, сообщил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

— Показатели остаются на уровне сезонных. Кратковременные всплески активности могут быть связаны с «гендерными» праздниками. Также в моменты ожидания повышения цен мы наблюдаем ряд покупателей из нетрадиционной для ТЦ аудитории. Это люди с накопленными деньгами, совершающие разовые крупные покупки, к которым готовились и которые планировались продолжительный период времени, — уточнил он.

Москаленко добавил, что заведения общепита не уходят из ТЦ, все площади на данный момент заняты, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что у России есть все ресурсы для укрепления суверенитета и развития экономики в условиях санкционного давления со стороны Запада. Он отметил, что западные страны начали вводить различного рода ограничения еще несколько лет назад. События на Украине — лишь новый повод для введения дальнейших санкций.

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