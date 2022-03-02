Лавров заявил, что РФ не ожидала введения санкций против спортсменов и журналистов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия ожидала введения санкций после начала спецоперации на Украине, однако меры против спортсменов, журналистов и прочих представителей интеллигенции оказались неожиданностью. Об этом в среду, 2 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что они коснутся спортсменов, представителей интеллигенции, актеров, сотрудников СМИ, — передает его слова ТАСС.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что у России есть все ресурсы для укрепления суверенитета и развития экономики в условиях санкционного давления со стороны Запада. Он отметил, что западные страны начали вводить различного рода ограничения еще несколько лет назад. События на Украине — лишь новый повод для введения дальнейших санкций.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.