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Физкультурный комплекс в Восточном Бирюлеве облицуют «под дерево»

Георгий Соланович

Город
Физкультурный комплекс в Восточном Бирюлеве облицуют «под дерево»
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Московская область, городской округ Люберцы, деревня Марусино, территория Промзона Зенино Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс, который планируется построить в столичном районе Бирюлево Восточное, облицуют «под дерево». Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Ведомство уже выдало разрешение на строительство ФОК, вскоре оно начнется на Липецкой улице в промзоне «Ленино». Внутри центра расположатся бассейн, тренажерный зал, зона для групповых занятий и блок административных помещений. Территорию рядом с объектом благоустроят.

— Основной акцент сделан на отделку под дерево, которая чередуется с витражными окнами. Для этого будут использоваться сэндвич-панели различных оттенков. Благодаря сочетанию с витражами, которых будет действительно довольно много, мы получим современное стильное здание, которое станет хорошим дополнением к городской среде этого района, — уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

До этого в пресс-службе Москомархитектуры заявили, что для МГТУ имени Баумана построят два новых исследовательских объекта. Оба здания введут в эксплуатацию в следующем году.

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