Власти Москвы совместно с Минэкономразвития РФ разработают варианты поддержки бизнеса

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Столичные власти вместе с Министерством экономического развития РФ и бизнес-сообществом обсуждают варианты помощи предпринимательству из-за сложившейся экономической ситуации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 2 марта.

Он отметил, что город адаптирует местную экономику под нынешние условия.

— Так как существенный набор вопросов бизнеса связан с федеральным регулированием, мы направляем наши предложения по мерам поддержки в Минэкономразвития России и вместе с коллегами обсуждаем варианты помощи бизнесу для скорейшего восстановления темпов работы, — цитирует РИА Новости слова заммэра.

28 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время.

На следующий день мэр Москвы Сергей Собянин был назначен заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина в новом оперштабе по противодействию наложенным на РФ санкциям.