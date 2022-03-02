Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти Москвы совместно с Минэкономразвития РФ разработают варианты поддержки бизнеса

Виктория Сикерина

Город
Власти Москвы совместно с Минэкономразвития РФ разработают варианты поддержки бизнеса
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичные власти вместе с Министерством экономического развития РФ и бизнес-сообществом обсуждают варианты помощи предпринимательству из-за сложившейся экономической ситуации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 2 марта.

Он отметил, что город адаптирует местную экономику под нынешние условия.

— Так как существенный набор вопросов бизнеса связан с федеральным регулированием, мы направляем наши предложения по мерам поддержки в Минэкономразвития России и вместе с коллегами обсуждаем варианты помощи бизнесу для скорейшего восстановления темпов работы, — цитирует РИА Новости слова заммэра.

28 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время.

На следующий день мэр Москвы Сергей Собянин был назначен заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина в новом оперштабе по противодействию наложенным на РФ санкциям.

Читайте также:
Бизнес Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте