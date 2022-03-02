Транспортное движение восстановили на МКАД после возгорания грузовика

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 11-й километр Карта всех событий

Транспортное движение восстановили в районе 11-го километра внешней стороны МКАД после возгорания грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 2 марта.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

Утром 2 марта стало известно, что на съезде с Волгоградского проспекта на внешнюю сторону 11-го километра МКАД вспыхнул грузовик. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако проезд машин был затруднен.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.