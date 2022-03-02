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Движение автобусов на улице Юных Ленинцев восстановлено

Виктория Сикерина

Происшествия
Движение автобусов на улице Юных Ленинцев восстановлено
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, улица Юных Ленинцев Карта всех событий

Движение городских автобусов на улице Юных Ленинцев на юго-востоке Москвы восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 2 марта.

— Восстановлено движение автобусов на улице Юных Ленинцев, — говорится в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что автобусы, следующие по маршрутам № т27, т38 и Вк, задерживались на улице Юных Ленинцев на юго-востоке столицы.

1 марта на участке между станциями метро «Тульская» и «Нагатинская» задерживалось движение трамваев № 3, 16 и 47 по техническим причинам. В результате специалисты вернули движение в график.

В тот же день заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что количество дорожных аварий с участием городских автобусов снизилось на 7,5 процента в 2021 году в Москве. Число пострадавших в таких ДТП сократилось на 4,2 процента. При этом количество происшествий по вине водителей общественного транспорта стало меньше более чем на 25 процентов, добавил заммэра.

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