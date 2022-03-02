Названы четыре мужских имени, обладатели которых склонны к измене и предательству

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Жизненные принципы человека зависят от множества факторов. Именологи, например, считают, что имя также влияет на то, сможет ли тот или иной мужчина оставаться верным своей второй половинке, другу или деловому партнеру.

Обладатели имени Виталий зачастую очень умны и могут добиться поставленной цели, в том числе с помощью хитрости. Личная выгода для таких мужчин всегда стоит выше дружбы или сотрудничества.

Всеволоды умеют искусно манипулировать людьми. Обладатели этого имени могут построить успешную карьеру, «идя по головам» и ни о чем не задумываясь.

Геннадии чрезвычайно расчетливы и, на первый взгляд, очень дружелюбны. Однако, если с ними познакомиться поближе, то можно понять, что они вообще не думают о чувствах других людей и руководствуются исключительно получением собственной выгоды.

Обладатели имени Игорь, в свою очередь, заводят нужные знакомства и дружат только с «полезными» людьми, а также могут кардинально менять свои принципы ради выгоды, передает Пятый канал.

Астролог, экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис уверен, что мужчинам с некоторыми именами стоит быть очень осторожными со спиртными напитками: риск стать алкоголиком очень велик.