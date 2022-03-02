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Неизвестные похитили рюкзак, в котором лежало десять миллионов рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Неизвестные похитили рюкзак, в котором лежало десять миллионов рублей
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Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Неизвестные похитили у мужчины рюкзак, в котором лежало десять миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД России по городу.

1 марта сначала в службу «02», а затем в ОМВД по району Дорогомилово обратился гражданин 1968 года рождения. Он указал в заявлении, что неизвестные спровоцировав конфликт, похитили у него рюкзак, в котором находились десять миллионов рублей. Затем нападавшие скрылись.

В настоящее время ОМВД проводит проверку по данному факту.

На юг-востоке столицы двое мужчин избили прохожего, украв у него телефон и деньги, после отказа вызвать для них такси

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