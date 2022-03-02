Астрологи назвали пять знаков зодиака женщин, обладающих ужасным характером

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Характер человека зависит от множества факторов. Астрологи, например, считают, что характер зависит от знака зодиака. Они перечислили пять из них, представительницы которых обладают ужасным характером.

Первое место специалисты по звездам отдали Львам. Рожденные в заботе и любви они становятся злыми и требовательными в браке, не отдавая ничего взамен.

Серебро себе забрали Скорпионы — представительницы этого знака чрезвычайно эмоциональны, что будет мешать им в бытовой жизни.

Бронзу астрологи присудили Ракам. В заботе о любимом человеке они порой перегибают палку, и нежность тогда превращается в навязчивость, а забота — в гиперопеку.

Четвертое место в списке заняли Девы. Они с необычайной силой притягивают к себе представителей противоположного пола, но требуют от них слишком многого.

Последнее, пятое, место эксперты отдали Близнецам. Девушки, родившиеся под этим знаком зодиака, — непобедимые сплетницы и изменщицы, которых так и тянет затеять ссору, передает «Экономика сегодня».

С приходом весны обычно начинаются перемены к лучшему. Но некоторым знакам зодиака март принесет разочарования и проблемы. Представителям каких знаков зодиака стоит быть осторожнее в первый месяц весны, а также о том, как свести негативные последствия к минимуму, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.