РФ обговаривает с рядом стран условия для возврата россиян

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Власти России продолжают работу над организацией вывоза россиян, которые испытывают трудности из-за закрытия воздушного пространства рядом стран. Об этом говорится в совместном заявлении Ростуризма и Росавиации, опубликованном в среду, 2 марта.

В заявлении отмечается, что на данный момент прорабатываются такие направления, как Болгария, Венгрия, Франция, Кипр, Швейцария, Германия, Нидерланды.

— Над этим работают МИД России, Минтранс России, Росавиация вместе с Ростуризмом, — говорится в заявлении.

Кроме того, уточняется, что граждане РФ всегда могут обратиться за помощью на горячую линию МИД и горячую линию Ростуризма.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

28 февраля РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран.

До этого стало известно, что Евросоюз закрыл воздушное пространство сообщества для России. Теперь для любых российских воздушных судов запрещается посадка, взлет или пролет над территорией Европейского союза.