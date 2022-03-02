«Мой король тигр»: бывшая солистка Reflex Малахова стала мамой

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Бывшая солистка группы Reflex 33-летняя Евгения Малахова стала мамой в первый раз. О знаменательном событии звезда сообщила в Instagram.

Имя малыша Малахова пока не называет. На опубликованной фотографии певица стоит в комнате и держит на руках новорожденного ребенка.

— Мой король тигр! 15.02.22, — так подписала пост бывшая солистка Reflex.

Фанаты Малаховой в социальной сети порадовались пополнению в семье и пожелали счастья как маме, так и малышу.

«Женечка, поздравляю! Растите здоровыми и счастливыми!», «Ну, как же чудесно!», «Женя, поздравляю от всей души! Прекрасная новость!», — написали подписчики исполнительницы в Instagram.

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