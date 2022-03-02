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«Мой король тигр»: бывшая солистка Reflex Малахова стала мамой

Георгий Соланович

Общество
«Мой король тигр»: бывшая солистка Reflex Малахова стала мамой
Фото: pixabay

Бывшая солистка группы Reflex 33-летняя Евгения Малахова стала мамой в первый раз. О знаменательном событии звезда сообщила в Instagram.

Имя малыша Малахова пока не называет. На опубликованной фотографии певица стоит в комнате и держит на руках новорожденного ребенка.

— Мой король тигр! 15.02.22, — так подписала пост бывшая солистка Reflex.

Фанаты Малаховой в социальной сети порадовались пополнению в семье и пожелали счастья как маме, так и малышу.

«Женечка, поздравляю! Растите здоровыми и счастливыми!», «Ну, как же чудесно!», «Женя, поздравляю от всей души! Прекрасная новость!», — написали подписчики исполнительницы в Instagram.

Ранее супермодель Наоми Кэмпбелл впервые показала поклонникам свою маленькую дочь. Знаменитость представила малышку на обложке британского журнала Vogue.

После этого врач, гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала, каким безопасным для здоровья способом 51-летняя фотомодель впервые стала мамой.

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