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Мишустин рассказал о поддержке бизнеса на фоне санкций

Евгений Белоусов

Политика
Мишустин рассказал о поддержке бизнеса на фоне санкций
Фото: Правительство РФ

Российское правительство реализует дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса на фоне вводимых против РФ санкций. Об этом в среду, 2 марта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании.

— Правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий, начиная с 10 марта и до конца года, — заявил он.

Мишустин подчеркнул, что исключением будут случаи с риском для здоровья и жизни граждан. Кроме того, правительство на полгода продлевает программу компенсаций предпринимателям расходов на использование Системы быстрых платежей (СПБ).

Уточняется, что всего на эти цели кабмин выделит 500 миллионов рублей. Также было объявлено о запуске нового этапа амнистии капиталов.

— Можно будет легализовать не только акции или облигации, но и, например, производные финансовые инструменты — это фьючерсные контракты, опционные и другие, — рассказал премьер-министр.

Кроме того, правительство решило рассмотреть поправки в Налоговый кодекс, благодаря которым правительство получит право оперативно вносить изменения, говорится в сообщении.

28 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время.

На следующий день мэр Москвы Сергей Собянин был назначен заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина в новом оперштабе по противодействию наложенным на РФ санкциям.

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