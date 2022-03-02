Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мотоциклистов предупредили об опасности заблаговременного открытия мотосезона

Виктория Сикерина

Город
Мотоциклистов предупредили об опасности заблаговременного открытия мотосезона
Фото: pixabay.com

Мотоциклистам посоветовали не торопиться с открытием мотосезона. Об этом заявили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду, 2 марта.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент поездки на мотоцикле могут быть опасными из-за риска ДТП.

— На столичных дорогах по-зимнему скользко, а забытые навыки управления при таких погодных условиях могут спровоцировать попадание в дорожное происшествие, — говорится в сообщении.

Мотоциклистов предупредили об опасности заблаговременного открытия мотосезона Фото: Госавтоинспекция Москвы

Предыдущий мотосезон официально завершился в столице 23 ноября 2021 года.

Заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал, что управление автомобилем одной рукой или расположение рук в нижней части руля — распространенные ошибки, которые при угрозе аварии «крадут» у водителя драгоценные доли секунды. По словам специалиста, существует единственное правильное положение рук водителя на руле. Также эксперт предупредил, что, если руки находятся в нижней части руля, реакция водителя будет заторможенной.

Читайте также:
ПДД ГИБДД Мотоциклы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте