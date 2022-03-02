Мотоциклистов предупредили об опасности заблаговременного открытия мотосезона

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Мотоциклистам посоветовали не торопиться с открытием мотосезона. Об этом заявили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду, 2 марта.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент поездки на мотоцикле могут быть опасными из-за риска ДТП.

— На столичных дорогах по-зимнему скользко, а забытые навыки управления при таких погодных условиях могут спровоцировать попадание в дорожное происшествие, — говорится в сообщении.

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Предыдущий мотосезон официально завершился в столице 23 ноября 2021 года.

Заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал, что управление автомобилем одной рукой или расположение рук в нижней части руля — распространенные ошибки, которые при угрозе аварии «крадут» у водителя драгоценные доли секунды. По словам специалиста, существует единственное правильное положение рук водителя на руле. Также эксперт предупредил, что, если руки находятся в нижней части руля, реакция водителя будет заторможенной.