Минобороны Белоруссии заявило об отсутствии мобилизации в стране

Фото: Минобороны РФ

На сегодняшний день в Белоруссии не проходит всеобщая мобилизация. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

— Все сборы носят плановый характер и заблаговременно утверждены специальными правовыми актами, — говорится в Telegram-канале министерства.

В ведомстве подчеркнули, что все приходящие белорусам повестки из военных комиссариатов по месту жительства информируют их об участии в плановых мероприятиях и никаким образом не связаны со специальной операцией в Донбассе.

До этого секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина допускает возможность превентивного удара по Белоруссии, где находятся войска России.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.