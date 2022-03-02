Четыре парня украли со стройки более 200 метров кабеля в Москве

Фото: ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Клязьминская улица Карта всех событий

Четыре молодых человека ночью незаконно проникли на территории строительных объектов, откуда похитили более 200 погонных метров строительного кабеля, предназначенного для передачи электроэнергии. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых на Клязьминской улице. Ими оказались мужчины в возрасте от 20 до 22 лет, проживающие в столице, — говорится в сообщении ведомства.

Похищенное злоумышленники успели сбыть, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Общая сумма материального ущерба составила более 400 тысяч рублей.

Видео: ГУ МВД России по Москве

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Еще одни ночные похитители избили прохожего, украв у него телефон и деньги после отказа вызвать для них такси.