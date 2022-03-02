Четыре парня украли со стройки более 200 метров кабеля в Москве
Четыре молодых человека ночью незаконно проникли на территории строительных объектов, откуда похитили более 200 погонных метров строительного кабеля, предназначенного для передачи электроэнергии. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых на Клязьминской улице. Ими оказались мужчины в возрасте от 20 до 22 лет, проживающие в столице, — говорится в сообщении ведомства.
Похищенное злоумышленники успели сбыть, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.
Общая сумма материального ущерба составила более 400 тысяч рублей.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Еще одни ночные похитители избили прохожего, украв у него телефон и деньги после отказа вызвать для них такси.