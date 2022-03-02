ЦБ: Россияне смогут совершать покупки за рубежом в рублях и валюте

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Россиянам не запрещается совершать за рубежом покупки и оплачивать услуги в рублях и валюте. Это следует из сообщения Банка России, опубликованного в среду, 2 марта.

— Указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, «самозанятые» лица) платежей в пользу нерезидентов как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте на указанные цели, — говорится в сообщении.

Также в ЦБ подчеркнули, что никаких специальных требований к курсу обязательной продажи части валютной выручки нет, она идет по рыночному курсу.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер на санкции США и примкнувших к ним западных стран. Так, резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обяжут продавать иностранную валюту в размере 80 процентов от суммы, зачисленной с 1 января на счета в банках на основании внешнеторговых контрактов.

Им придется выполнять данное требование не позднее трех рабочих дней со дня зачисления данной валюты. При этом с 1 марта будут запрещены валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа.