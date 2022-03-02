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США пригрозили перехватывать самолеты России в своем небе

Евгений Белоусов

В мире
США пригрозили перехватывать самолеты России в своем небе
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Российские самолеты, появляющиеся в небе над США, могут быть перехвачены. Экипажи этих самолетов будут задержаны. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в Федеральной авиационной администрации.

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