США пригрозили перехватывать самолеты России в своем небе

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Российские самолеты, появляющиеся в небе над США, могут быть перехвачены. Экипажи этих самолетов будут задержаны. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в Федеральной авиационной администрации.

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