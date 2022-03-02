Депутат МГД Головченко: В Москве созданы исключительно благоприятные условия для развития стартапов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва создает благоприятные условия для развития стартапов. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, председатель комиссии столичного парламента по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко в среду, 2 марта.

Он отметил, что для развития стартапов необходимо создавать в городе среду для коммуникаций, сотрудничества и роста как для самих стартаперов, так и для инвесторов.

— Примером такой работы является программа по поддержке технологичного предпринимательства StartHub.Moscow. Этим летом будет проведен третий набор программы, причем присоединиться к работе можно как с готовым проектом, так и с минимально жизнеспособным продуктом (MVP), и даже тем, кто уже начал поиск инвесторов и продажи, — уточнил депутат.

Головченко добавил, что 120 московских компаний войдут в третий набор программы. Подать заявку на участие в проекте можно на сайте до 10 апреля текущего года.

— Участие в программе построено максимально практично — сначала интенсивное обучение, консультации с экспертами и наставниками, затем — подготовка презентаций проектов для финансовых структур, крупных корпораций, городских властей, то есть для реальных инвесторов, — добавил политик.

Валерий Головченко подчеркнул, что участники двух предыдущих потоков программы увеличили выручку в три раза, а также привлекли 970 миллионов рублей в свои проекты, передает агентство городских новостей «Москва».

Столичный центр инновационных технологий в здравоохранении заключил контракт с облачной платформой Yandex.Cloud. Тестируемые в городе медицинские стартапы с искусственным интеллектом получат гранты на использование облачных сервисов для успешной разработки и внедрения их продукта.