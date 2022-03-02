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В Париже задержали 14 французских бойцов, следовавших к Украине

Виктория Сикерина

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Париже задержали 14 французских бойцов, следовавших к Украине
Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов Франции в ночь на 2 марта задержали 14 бойцов Французского иностранного легиона, которые планировали добраться до границы Польши с Украиной. Об этом сообщило агентство EFE.

Уточняется, что военнослужащими оказались военные украинского происхождения. Мужчины, некоторые из которых надели бронежилеты и военную форму, хотели на автобусе доехать до Украины вместе с 13 гражданскими.

После задержания выяснение обстоятельств произошедшего поручили изучить французскому военному командованию.

Некоторые местные издания убеждены, что задержанные хотели принять участие в боевых действиях на Украине, что запрещено приказом их командования и является дезертирством.

Однако другие СМИ утверждают, что бойцы отправились на Украину, чтобы найти родственников, которые накануне покинули украинскую территорию, пишет Интерфакс.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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