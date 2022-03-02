Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Симоньян и Кеосаян решили пожениться после введенных санкций

Лала Манушакян

Общество
Симоньян и Кеосаян решили пожениться после введенных санкций
Фото: Instagram/_m_simonyan_

Российская журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян поразила подписчиков своей реакцией в ответ на введенные санкции.

— Мы с Тиграном придумали, как отметить введенные против нас обоих санкции. Мы решили пожениться! — написала в своем Instagram журналистка.

На фото Симоньян вместе со своим будущим мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном в обнимку позируют на камеру. Пара выглядит счастливой, несмотря на введенные экономические ограничения против них.

Симоньян и Кеосаян решили узаконить свои отношения спустя несколько лет совместной жизни. У новобрачных есть общие дети — Баграт, Марьяна, Маро.

Подписчики журналистки были тронуты такой новостью и поздравили новоиспеченную семью с важным событием: «Ну и правильно! Счастья вашему дому»; «Огромной любви и бесконечного счастья»; «Совет да любовь»; «Правильно, и в горе, и в радости»; «Любовь спасет мир».

Известно, что режиссер и прежде предлагал узаконить отношения, однако Симоньян каждый раз отказывалась.

Ранее Симоньян объяснила, почему не выходит замуж за режиссера Тиграна Кеосаяна, с которым они вместе воспитывают троих общих детей.

Читайте также:
Санкции Маргарита Симоньян Семья
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте