Симоньян и Кеосаян решили пожениться после введенных санкций

Фото: Instagram/_m_simonyan_

Российская журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян поразила подписчиков своей реакцией в ответ на введенные санкции.

— Мы с Тиграном придумали, как отметить введенные против нас обоих санкции. Мы решили пожениться! — написала в своем Instagram журналистка.

На фото Симоньян вместе со своим будущим мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном в обнимку позируют на камеру. Пара выглядит счастливой, несмотря на введенные экономические ограничения против них.

Симоньян и Кеосаян решили узаконить свои отношения спустя несколько лет совместной жизни. У новобрачных есть общие дети — Баграт, Марьяна, Маро.

Подписчики журналистки были тронуты такой новостью и поздравили новоиспеченную семью с важным событием: «Ну и правильно! Счастья вашему дому»; «Огромной любви и бесконечного счастья»; «Совет да любовь»; «Правильно, и в горе, и в радости»; «Любовь спасет мир».

Известно, что режиссер и прежде предлагал узаконить отношения, однако Симоньян каждый раз отказывалась.

Ранее Симоньян объяснила, почему не выходит замуж за режиссера Тиграна Кеосаяна, с которым они вместе воспитывают троих общих детей.