Лавров оценил возможности развития России в условиях железного занавеса

Фото: МИД РФ

Если Запад опустит железный занавес, Россия все равно сможет продолжать развиваться. Об этом в среду, 2 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Если так Запад решил, то я вас уверяю, мы найдем возможность продолжать жить, развиваться и даже не будем сильно переживать по поводу того, что сделали наши западные партнеры, в очередной раз доказав свою абсолютную ненадежность и полную недоговороспособность, — заявил он.

Лавров также отметил, что Великобритания сейчас ощущает определенный дискомфорт после осуществления Brexit.

— Сейчас она ищет какую-то возможность, чтобы опять активничать на международной арене, подыгрывать Соединенным Штатам и служить задаче удержания Европы под контролем США, — рассказал министр в интервью телеканалу Al Jazeera.

До этого посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин сообщил, что если Великобритания закроет российское посольство в Лондоне, то сценарий разрыва дипломатических отношений между двумя государствами возможен. Келин подчеркнул, что в плане ограничительных мер у Соединенного Королевства большой выбор — вплоть до самых мелочных.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по телефону переговорил со своей британской коллегой Лиз Трасс и согласовал с ней новый пакет санкционных мер в отношении России.