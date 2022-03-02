Байден сообщил о попытках связаться с Китаем для обсуждения ситуации на Украине

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Президент США Джо Байден подтвердил, что Америка пытается наладить контакт с Китаем для обсуждения ситуации на Украине. Об этом стало известно в среду, 2 марта.

По его словам, американская администрация пытается установить непрямой контакт.

— Не напрямую, да, — цитирует президента на соответствующий вопрос РИА Новости.

Накануне постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания СБ ООН заявил, что окончательным способом решения украинского кризиса являются переговоры между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Китай поддерживает проведение прямых диалогов и переговоров между Москвой и Киевом.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.