Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке YouTube

Евгений Белоусов

Общество
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке YouTube
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор опроверг ранее появлявшуюся в СМИ информацию о блокировке видеохостинга YouTube. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в РКН.

— Решение о блокировке на территории России видеохостинга YouTube не принималось, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за распространение недостоверной информации. В этот же день Роскомнадзор потребовал от администрации сайта «Википедия» удалить недостоверную информацию о российской спецоперации на Украине.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в средствах массовой информации и в социальных сетях нарастает количество фейков о проводимой на территории Украины спецоперации.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.

1 марта Правительство России запустило портал с достоверной и актуальной информацией — «Объясняем.рф».

Читайте также:
опровержение Роскомнадзор YouTube
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте