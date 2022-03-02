Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке YouTube

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Роскомнадзор опроверг ранее появлявшуюся в СМИ информацию о блокировке видеохостинга YouTube. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в РКН.

— Решение о блокировке на территории России видеохостинга YouTube не принималось, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за распространение недостоверной информации. В этот же день Роскомнадзор потребовал от администрации сайта «Википедия» удалить недостоверную информацию о российской спецоперации на Украине.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в средствах массовой информации и в социальных сетях нарастает количество фейков о проводимой на территории Украины спецоперации.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.

1 марта Правительство России запустило портал с достоверной и актуальной информацией — «Объясняем.рф».