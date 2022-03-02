Путин объяснил Беннету позицию России по ситуации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин изложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету позицию российской стороны по поводу урегулирования ситуации на Украине, в том числе в отношении демилитаризации и денацификации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 2 марта.

Уточняется, что в ходе беседы политики обсудили обеспечение нейтрального и безъядерного статуса Украины, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости ДНР и ЛНР, говорится на сайте Кремля.

В этот же день официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что более 2870 украинских военнослужащих погибли во время военной спецоперации. Еще 3700 солдат со стороны Украины получили ранения.

Также он рассказал, что во время военной спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих. По его словам, еще 1597 военных получили травмы в результате спецоперации.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.