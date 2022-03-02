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Лавров: Механизмов лишения России места в Совбезе ООН не существует

Евгений Белоусов

Политика
Лавров: Механизмов лишения России места в Совбезе ООН не существует
Фото: МИД РФ

Россию не получится лишить ее места в Совете безопасности ООН. Для подобного не существует подходящих механизмов. Об этом в среду, 2 марта, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Механизма не существует. Не пытайтесь ничего объяснять британским представителям. Их абсолютная неадекватность давно всем хорошо известна, — заявил он в интервью телеканалу Al Jazeera.

Также министр заявил, что даже если Запад решит опустить железный занавес, Россия сможет продолжать развиваться.

До этого стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить проводимую Россией спецоперацию на Украине и вывести с ее территории войска. За резолюцию проголосовало 141 государство, против — пять (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея). Также 35 государств воздержались от голосования.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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