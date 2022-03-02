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Минздрав: У России достаточный запас лекарств
У России достаточный запас всех лекарств, в том числе по номенклатуре ЖНВЛП. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в Минздраве РФ.
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