Политолог оценил вероятность национализации российского имущества на Украине

Фото: depositphotos

Украина может пойти на национализацию имущества России. В результате этого страна может присвоить себе имущество как государства или компаний, так и отдельных лиц, однако последствия у этого будут незначительные. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.

— Это решение меня не удивляет. Я думаю, если речь идет о физическом имуществе, то могут опечатать офисы, провести операции по захвату зданий, помещений, заморозить счета. Могут национализировать подразделения российских банков и других учреждений, — рассказал он.

По словам специалиста, технологически провести национализацию несложно. Однако большинство крупных российских компаний ушли из Украины заблаговременно, поэтому объемы национализации, скорее всего, будут скромными.

При этом речь может идти даже о дипломатической собственности Российской Федерации на территории Украины: о посольстве и консульствах, которые там существуют, отметил эксперт. Однако очень часто национализация распространяется не только на государственные активы, но и на личную собственность граждан, подчеркнул собеседник «ВМ».

Главный вопрос заключается в том, какими будут результаты противостояния, заметил эксперт.

— Если Украине придется вести переговоры с Россией с позиции слабости, то этот вопрос снова встанет в повестку дня, возможно возвращение или компенсация имущества. Если нынешний кризис приведет к смене руководства, то руководство может заново определить свое отношение к этому имуществу, — отметил Кортунов.

Согласно сообщениям СМИ, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализации российского имущества на Украине.

В сообщении Рады говорится о работе над законопроектом, согласно которому будет национализировано все имущество, объекты, средства и вклады России, находящиеся на территории Украины.