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В Швеции заявили, что истребители РФ нарушили воздушное пространство страны

Юлия Курганова

В мире
В Швеции заявили, что истребители РФ нарушили воздушное пространство страны
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Четыре российских истребителя в среду, 2 марта, якобы нарушили воздушное пространство Швеции. Об этом сообщается на сайте ВС королевства.

— В среду четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции. ВВС провели операцию с Jas 39 Gripen в соответствии с планом готовности к инцидентам и задокументировали инцидент, сфотографировав его, — сказано в сообщении.

Командующий ВВС Карл-Юхан Эдстрем сообщил, что шведские военные полностью контролируют ситуацию.

— Это показывает, что наша готовность хорошая. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции, мы полностью контролируем ситуацию. В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России, — заявил он.

Уточняется, что в воздушное пространство якобы вторглись два российских Су-27 и два Су-24. Нарушение было недолгим и произошло над морем к востоку от острова Готланд.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист в комментарии агентству TT назвал инцидент «неприемлемым» и добавил, что королевство даст ответ по дипломатическим каналам, сообщает ТАСС.

31 января Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении воздушных границ. Полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря 29 января не осуществлялись, сообщили в ведомстве.

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