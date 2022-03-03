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Член делегации Украины сообщил, что переговоры с РФ пройдут не в Беловежской пуще

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Член делегации Украины сообщил, что переговоры с РФ пройдут не в Беловежской пуще
Фото: president.gov.ua

Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде, член украинской делегации Давид Арахамия сообщил в соцсети Facebook, что переговоры с Россией будут проходить не в Беловежской пуще, детали сообщат позже.

— Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже, — заявил он.

До этого возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что делегация украинской стороны выдвинулась из Киева и прибудет к месту проведения переговоров к утру 3 марта. Он подчеркнул, что выбор Беловежской пущи в качестве места для переговоров был обоюдным.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России необходимо прекратить обстрелы украинских городов для начала полноценных переговоров. НАТО, как считает он, следует установить бесполетную зону над Украиной.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

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