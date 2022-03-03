Mercedes-Benz приостановит поставки машин в Россию

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Компания Mercedes-Benz приостановит производство автомобилей на заводе в Московской области и прекратит поставки легковых и малотоннажных машин на российский рынок. Об этом со ссылкой на официального представителя компании сообщает в четверг, 3 марта, РИА Новости.

Он добавил, что локальное производство и экспорт будут приостановлены до дальнейшего уведомления.

Многие автопроизводители приняли решение отказаться от поставок в Россию. Речь идет, в частности, о марках Jaguar, Skoda, Volkswagen, Audi и Land Rover.

Эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», объяснили, стоит ли покупать автомобиль в условиях санкций. Отказ многих компаний поставлять машины в Россию приведет к подорожанию тех автомобилей, которые уже есть в стране. При наличии желания и возможности взять авто стоит сделать это в ближайшее время.