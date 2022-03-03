В США назвали требования России к НАТО «смехотворными»

Фото: МИД РФ

Предложения России к Соединенным Штатам в сфере безопасности были смехотворными. Об этом в среду, 2 марта, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

— Смехотворный запрос о возвращении НАТО к состоянию на 1997 год, — сказала она в ходе слушаний в комитете палаты представителей.

Шерман отметила, что Вашингтон не мог согласиться с требованием Москвы гарантировать невступление Украины в НАТО и выход из альянса государств, которые уже в нем состоят. По ее мнению, ответ США на обеспокоенности РФ не был слабым.

— Мы предложили им вещи, которые в их интересах, — сказала она, передает РИА Новости.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Он обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

23 февраля Куба призвала США и НАТО прислушаться к требованиям России по безопасности. В Министерстве иностранных дел Кубы отметили, что действия Вашингтона с целью расширения НАТО угрожают безопасности РФ.