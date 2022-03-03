Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В США назвали требования России к НАТО «смехотворными»

Юлия Курганова

Политика
В США назвали требования России к НАТО «смехотворными»
Фото: МИД РФ

Предложения России к Соединенным Штатам в сфере безопасности были смехотворными. Об этом в среду, 2 марта, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

— Смехотворный запрос о возвращении НАТО к состоянию на 1997 год, — сказала она в ходе слушаний в комитете палаты представителей.

Шерман отметила, что Вашингтон не мог согласиться с требованием Москвы гарантировать невступление Украины в НАТО и выход из альянса государств, которые уже в нем состоят. По ее мнению, ответ США на обеспокоенности РФ не был слабым.

— Мы предложили им вещи, которые в их интересах, — сказала она, передает РИА Новости.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Он обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

23 февраля Куба призвала США и НАТО прислушаться к требованиям России по безопасности. В Министерстве иностранных дел Кубы отметили, что действия Вашингтона с целью расширения НАТО угрожают безопасности РФ.

Читайте также:
Безопасность Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте