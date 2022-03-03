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Ученые назвали чай, провоцирующий рак

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали чай, провоцирующий рак
Фото: depositphotos

Ученые назвали чай, который может спровоцировать раковую опухоль. Она сообщили, что чай окопника давно известен благодаря своим ранозаживляющим свойствам, но исследования, подтверждающие это, ограничены.

Специалисты отметили, что растение содержит ряд веществ, являющиеся биологически активными. Одним из них является розмариновая кислота, которая может уменьшить воспаление и защитить мелкие кровеносные сосуды в легких от повреждения. Однако исследователи установили, что аллантоин, содержащийся в чае, увеличивает скорость деления клеток, что является одним из признаков рака.

Ученые пояснили, что фактически, рак возникает, когда поврежденные клетки в организме начинают расти быстро и неконтролируемо, вызывая образование злокачественных опухолей.

— Любимый чай, который считается целебным, содержит пирролизидиновые алкалоиды, которые могут привести к серьезному повреждению печени, — рассказал один из специалистов.

По словам ученых, в различных исследованиях было установлено, что чай окопника может вызывать рак и приводить к смерти человека, сообщается на портале Daily Express.

Врачи назвали продлевающий жизнь напиток. По словам медиков, пить его необходимо регулярно.

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