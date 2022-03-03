Канада ввела новый пакет антироссийских санкций

Фото: Unsplash

Канадские власти объявили о новых санкциях против РФ. Они включают меры в отношении десяти человек, которые являются ключевыми сотрудниками компаний Газпром и Роснефть. Об этом сообщили в среду, 2 марта, на сайте МИД страны.

Также в список добавлены зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

— Эти новые меры накладывают ограничения на десять ключевых представителей из двух важных компаний энергетического сектора России — Роснефти и Газпрома, — сказано в сообщении ведомства.

24 февраля власти Канады ввели санкции против членов Совета безопасности РФ. Премьер-министр Джастин Трюдо уточнил, что санкции коснутся министра обороны России Сергея Шойгу, министра финансов Антона Силуанов и министра юстиции Константина Чуйченко.

До этого стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также объявил о новых санкциях. Они коснутся ВТБ, Аэрофлота и Ростеха. По его словам, Великобритания будет прикладывать усилия, чтобы выдавить Россию из мировой экономики.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.