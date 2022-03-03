Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Канада ввела новый пакет антироссийских санкций

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Канада ввела новый пакет антироссийских санкций
Фото: Unsplash

Канадские власти объявили о новых санкциях против РФ. Они включают меры в отношении десяти человек, которые являются ключевыми сотрудниками компаний Газпром и Роснефть. Об этом сообщили в среду, 2 марта, на сайте МИД страны.

Также в список добавлены зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

— Эти новые меры накладывают ограничения на десять ключевых представителей из двух важных компаний энергетического сектора России — Роснефти и Газпрома, — сказано в сообщении ведомства.

24 февраля власти Канады ввели санкции против членов Совета безопасности РФ. Премьер-министр Джастин Трюдо уточнил, что санкции коснутся министра обороны России Сергея Шойгу, министра финансов Антона Силуанов и министра юстиции Константина Чуйченко.

До этого стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также объявил о новых санкциях. Они коснутся ВТБ, Аэрофлота и Ростеха. По его словам, Великобритания будет прикладывать усилия, чтобы выдавить Россию из мировой экономики.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Читайте также:
Санкции Россия Канада
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте