«Скачки атмосферного давления»: синоптики рассказали о погоде в Москве 3 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В четверг, 3 марта, столичный регион окажется на южной окраине циклона. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Облаков на небе станет больше, но обойдется без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус трех — плюс двух градусов.

Ветер будет дуть переменный со скоростью 2–7 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в начале весны характер погоды неустойчив, ощутимы скачки атмосферного давления, большой разброс температур в течение суток, повышенная влажность.

Хуже всего реагируют на весеннюю перестройку лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, именно в это время года гораздо чаще обостряются болезни бронхов и легких.

Рекомендации: консультация врача и регулярное лечение основного заболевания, общеукрепляющая терапия, по возможности более активный образ жизни, не нагрузочные виды спорта, прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения, что поможет снизить проявления гиподинамии, улучшить дыхательную функцию и повысить кислородное обеспечение организма.

«Желтый» уровень опасности ввели в столичном регионе до утра 3 марта. Метеорологи отметили, что предупреждение объявлено из-за образования на дорогах и тротуарах гололедицы.