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В ООН сообщили, что количество беженцев с Украины составило миллион человек

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
В ООН сообщили, что количество беженцев с Украины составило миллион человек
Фото: Telegram / Военный обозреватель

Количество беженцев с Украины составило один миллион человек за неделю. Об этом сообщил в соцсети Twitter Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

— Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны, — написал он.

Около двух тысяч украинских беженцев прибыли в Чехию. Об этом сообщил 26 февраля первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан. Он рассказал, что на первом этапе для беженцев с Украины подготовлено пять тысяч мест.

Москвичи передали более 67 тысяч товаров в поддержку беженцев из Донбасса. Центры гуманитарной помощи для беженцев продолжают работать в «Мосволонтере» и в 11 центрах Московского дома общественных организаций.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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