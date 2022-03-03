СМИ: Посольство РФ в Австралии получило подозрительную посылку

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Подозрительный предмет с белым порошком доставили в посольство России в столице Австралии Канберре. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил местный телеканал 9News.

Местные чрезвычайные службы прибыли на место после того, как в диппредставительство была доставлена подозрительная посылка с порошком.

— Содержимое пакета в настоящее время оценивается, — сообщили в полиции, передает канал.

На месте работают оперативные службы, территория возле посольства оцеплено.

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