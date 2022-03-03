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СМИ: Посольство РФ в Австралии получило подозрительную посылку

Юлия Курганова

В мире
СМИ: Посольство РФ в Австралии получило подозрительную посылку
Фото: Pexels

Подозрительный предмет с белым порошком доставили в посольство России в столице Австралии Канберре. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил местный телеканал 9News.

Местные чрезвычайные службы прибыли на место после того, как в диппредставительство была доставлена подозрительная посылка с порошком.

— Содержимое пакета в настоящее время оценивается, — сообщили в полиции, передает канал.

На месте работают оперативные службы, территория возле посольства оцеплено.

На фоне последних действий России на международной арене все чаще стали появляться сообщения о дискриминации русских за рубежом.

Так, например МИД Польши начал изымать российскую недвижимость в Варшаве.

24 февраля сборные Польши, Чехии и Швеции заявили, что не будут проводить матчи квалификации к ЧМ на российской территории из-за ситуации вокруг Украины.

25 февраля Чехия прекратила выдачу вида на жительство для граждан России.

Российских деятелей культуры отстраняют от работы в западных организациях. По той же причине страдают и студенты из России, которых отчисляют из европейских вузов. «Вечерняя Москва» спросила заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова, насколько происходящее с гражданами нашей страны соответствует нормам международного права.

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