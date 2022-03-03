Кирилл Пуртов: На первом московском предприятии началась реализация нацпроекта «Производительность труда»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве на первом предприятии началась реализация мероприятий национального проекта «Производительность труда». С марта бесплатную адресную поддержку по повышению производительности труда начнет получать АО «Московский опытный завод буровой техники», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

​— На заводе уже прошел подготовительный этап, в ходе которого была произведена оценка потенциала предприятия, определен пилотный производственный поток для выявления актуальных проблем и последующей работы с ними, сформирована рабочая группа. Далее предприятие проведет углубленную диагностику пилотного потока и наработает мероприятия по достижению целей проекта. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства буровых установок, которые монтируются на автомобили повышенной проходимости или конверсионную технику. В целом реализация мероприятий адресной поддержки займет на предприятии шесть месяцев. За это время экспертами будут сформированы все условия для повышения предприятием производительности труда и эффективности производства, эти практики компания сможет применять самостоятельно и после завершения проекта, — подчеркнул министр.

АО «Московский опытный завод буровой техники» вошло в число предприятий, отобранных экспертами федерального и регионального центров компетенций для участия в национальном проекте «Производительность труда».

В 2022 году адресную поддержку смогут получить 109 московских компаний, а к 2024 году нацпроектом «Производительность труда» будет охвачено 561 предприятие Москвы. Результатом реализации национального проекта является увеличение производительности труда на предприятиях-участниках не менее чем на пять процентов в год.

Департамент экономической политики и развития города Москвы, входящий в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, напомнил, что реализацией национального проекта «Производительность труда» в Москве занимается Агентство стратегического развития Москвы, подведомственное Департаменту экономической политики и развития города Москвы.

Участниками нацпроекта могут стать зарегистрированные или работающие на территории Москвы компании с выручкой за предыдущий год не менее 400 миллионов рублей, относящиеся к следующим отраслям: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля. При этом доля иностранного участия в уставном капитале предприятия не должна превышать 50 процентов. Заявки на участие в проекте принимаются на сайте «производительность.рф» с обязательным указанием региона участия «город Москва».

В январе текущего года 10 городских компаний обрабатывающей промышленности присоединились к национальному проекту «Производительность труда».