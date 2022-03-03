Кабмин РФ внес законопроект о защите россиян в связи с действиями зарубежных стран

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственную думу внесли законопроект о защите россиян на фоне недружественных действий западных стран. Соответствующий документ был опубликован в онлайн-базе Госдумы.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что положения документа обеспечат повышение уровня соцзащиты жителей страны.

Основные положения связаны с содействием занятости народа, обеспечением лекарствами и предоставлением социальной помощи.

Правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время.

1 марта стало известно, что Мишустин возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям.

Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал «Вечерней Москве», как россиянам распоряжаться деньгами на фоне резких изменений в экономике страны. Он отметил, что спокойный период в экономической и политической сфере РФ закончился. Аналитик предупредил, что в ближайшие дни изменения коснутся каждого россиянина.

Также эксперты объяснили, стоит ли покупать автомобиль в условиях санкций.